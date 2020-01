Facebook legg ingen avgrensingar på målretting av politiske annonsar

utenriks

Selskapet vil heller ikkje faktasjekke politisk reklame, eller forby den heilt, slik Twitter gjorde i oktober.

I staden vil Facebook innføre tiltak som skal gi brukarane litt meir kontroll over kor mange politiske annonsar dei ser, og gjere det lettare å tilpasse talet på politiske annonsar som kjem opp.

Selskapet vil òg la brukarane søke på enkeltfrasar og avgrense annonsesøket gjennom bruk av filter i annonsebiblioteket. Brukarar får likevel ikkje fjerna annonsar heilt.

Tiltaka synest å vere for svake til å blidgjere kritikarane til selskapet – blant dei fleire tilsette – som seier at Facebook har for mykje makt og for få avgrensingar når det gjeld innverknaden til selskapet på val og sjølve demokratiet.

Sidan i fjor haust har Facebook insistert på å ikkje faktasjekke politiske annonsar. Kritikarar meiner dette gir politikarar moglegheita til å lyge i annonsar, og at det er vanskeleg for nøytrale partar å halde oppsyn.

Den administrerande direktøren i selskapet og grunnleggjar Mark Zuckerberg har fleire gonger sagt at «politisk tale er viktig», og at selskapet ikkje ønsker å blande seg inn i den politiske prosessen.

Google, som er leiande på digitale annonsar, har på si side avgrensa målretting av politiske annonsar til breie kategoriar som kjønn, alder og postkode.

(©NPK)