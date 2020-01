FN-ekspertar: Houthiene stod ikkje bak angrep mot oljeanlegg

utenriks

– Sjølv om dei hevdar det motsette, Houthi-styrkane stod ikkje bak angrepa mot Abqaiq og Khurais 14. september, slår FNs uavhengige ekspertgruppe fast i ein rapport til Tryggingsrådet.

Reuters har fått tilgang til rapporten, som også er omtalt av Al Jazeera.

Angrepet mot dei to oljeinstallasjonane sette delar av Saudi-Arabias oljeproduksjon mellombels ut av spel og fekk oljeprisen til å gjere eit hopp.

USA og Saudi-Arabia skuldar Iran for å ha stått bak angrepet, noko leiinga i Teheran nektar for og det ikkje er lagt fram bevis for.

(©NPK)