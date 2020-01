Coronavirus kan stå bak mystisk sjukdomsbølgje i Kina

utenriks

Dei medisinske styresmaktene i Wuhan melde søndag at 59 pasientar har vorte diagnostiserte med lungebetennelsen, og at tilstanden var alvorleg for sju av desse. Statskringkastaren CCTV melde onsdag at åtte pasientar var friske og utskrivne.

Ei gruppe forskarar har no analysert gensekvensen i viruset og førebels konkludert med at det er snakk om ein ny type coronavirus. Det same viruset er funne hos 15 pasientar.

Coronavirus kan ramme både dyr og menneske og er blant dei vanlegaste årsakene til forkjøling. Visse artar kan òg gi opphav til meir alvorlege luftvegsinfeksjonar, som til dømes sars og mers.

Framveksten av viruset har ført til uro og bekymring i landet i det mange millionar menneske gjer seg klare til å reise for å feire det kinesiske nyttåret seinare denne månaden. Dei smitta har fått feber, pustevanskar og lungeskadar.

Sjukdommen har ført til oppstyr i mellom anna Taiwan, Hongkong, Sør-Korea, Thailand og på Filippinane. Styresmaktene fleire stadar har sagt at dei vil setje opp karantenesoner og gjere grundige undersøkingar av reisande frå Kina.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) meiner det ikkje er nødvendig med reiseforbod i Kina.

