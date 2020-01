Australia førebur seg på kraftigare brannar

utenriks

Dei allereie brannramma delstatane Victoria, New South Wales og South Australia står alle overfor det som truleg blir ein svært krevjande fredag.

Styresmaktene i Victoria forlengde torsdag katastrofetilstanden som er erklært i den austlege delen av delstaten, med to døgn. Årsaka er at styresmaktene ventar «betydeleg» utvikling i brannane, og folk som bur i desse områda, er bedne om å evakuere.

Katastrofetilstanden gir både delstatsstyresmakter og redningsarbeidarar utvida fullmakter til å mobilisere personell og evakuere personar. I tillegg til vind og temperaturar på rundt 40 grader er det varsla fare for lyn, noko som kan antenne nye brannar.

– Vi vil dei neste 12, 24 og 36 timane stå overfor ein veldig farleg og dynamisk situasjon, seier leiar for beredskapen i Victoria, Andrew Crisp.

– Betydeleg auke

I Victoria er det torsdag 40 brannar som dekkjer store delar av den austlege delen av delstaten. Delstatsminister Daniel Andrews sa torsdag at han ventar ein «betydeleg auke» kva gjeld brannane dei neste 48 timane.

Fleire evakueringssenter er sette opp, mellom anna utanfor Melbourne, hovudstaden i Victoria.

Styresmaktene fryktar samtidig at ein stor brann nord i Victoria kan slå seg saman med ein annan brann i nabodelstaten New South Wales og leie til ein «megabrann».

Helikopter styrta

Også i den til no hardast ramma delstaten New South Wales førebur styresmaktene seg på det som blir venta å bli ein krevjande fredag. Mellom anna blir fleire byar evakuerte.

Delstatsstyresmaktene opplyser torsdag at rundt 1.900 heimar har blitt øydelagde i brannar i New South Wales denne brannsesongen.

Styresmaktene opplyser torsdag òg at eit helikopter styrta då det slapp vatn på ein brann i den søraustlege delen av delstaten, men at piloten overlevde utan alvorlege skadar.

Brann på Kangaroo Island

Styresmaktene evakuerte torsdag òg byen Parndana på Kangaroo Island i delstaten South Australia, som grensar til New South Wales og Victoria.

Også rundt Vivonne Bay på sørkysten av øya vart folk evakuerte. Der gjekk politi og brannvesen frå dør til dør og oppmoda innbyggjarane til å dra til hamnebyen Kingscote eller tettstaden Penneshaw.

To personar omkom førre veke i brannane på Kangaroo Island. Det blir antatt at rundt 25.000 koalabjørnar er døde i brannane på øya, som er eit populært reisemål for turistar.

Store øydeleggingar

Minst 26 menneske har omkomme i brannane i Australia, og mange tusen heimar er øydelagde.

Meir enn 10 millionar hektar har vorte rov for flammane, og over 800 millionar dyr er ramma. Om lag 500 millionar dyr, fleire av dei utryddingstrua artar, har mista livet i brannane, ifølgje anslag frå organisasjonen Zoos Victoria, som arbeider med utryddingstrua dyreartar.

(©NPK)