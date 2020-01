Trump dempar Iran-retorikken

utenriks

Han opna talen med å seie at Iran aldri vil få atomvåpen så lenge han er president.

Utsegnene kjem etter at Iran natt til onsdag retta eit rakettangrep mot amerikanske styrkar i Irak, som eit svar på USAs likvidering av generalen Qasem Soleimani fredag.

– Soleimanis hender var dynka i blod. Han burde ha vorte tatt av dage for lenge sidan. Ved å fjerne han har vi sendt ein viktig bodskap, sa Trump.

Nato og sanksjonar

Presidenten oppsummerte kort det iranske angrepet som fann stad natt til onsdag og skrytte av amerikanske styrkar. Han framheva verdien av varslingssystemet.

Trump sa òg at han vil be Nato om hjelp i regionen.

– I dag ber eg Nato om å bli langt meir involvert i Midtausten-prosessen, sa han.

Utsegna kom dagen etter at Nato kunngjorde at alliansen, av omsyn til tryggingssituasjonen, flyttar delar av personellet sitt i landet. Enkelte blir flytta til andre delar av Irak, medan enkelte blir flytta til andre land i regionen.

Nato har til no hatt rundt 500 soldatar i Irak der dei har hjelpt irakiske tryggingsstyrkar med trening.

Kort tid etter Trumps tale onsdag fanst det enno ingen reaksjonar frå Nato etter bodskapen hans om å be alliansen auke Midtausten-engasjementet.

Presidenten sa òg i talen sin at USA umiddelbart innfører fleire økonomiske sanksjonar mot det iranske regimet.

– Dei vil bli ståande inntil Iran endrar åtferda si, sa Trump, som skrytte av USAs militære kapasitet, og la til at økonomisk avskrekking er det beste våpenet.

Treng avtale

Trump kommenterte atomavtalen med Iran, som USA først trekte seg frå, og som Iran i ettertid gradvis har gått bort frå.

– Iran må forlate atomambisjonane. Tida er inne for at resten av dei signaturlanda i avtalen innser realiteten. Dei må bryte ut frå restane av avtalen, sa presidenten.

Atomavtalen med Iran vart framforhandla i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Han tredde i kraft i 2016.

– Vi må jobbe saman for å få til ein avtale med Iran som gjer verda til ein tryggare og sikrare stad, sa Trump.

Olivengrein

Trump ramsa opp angrep i Midtausten som han sa Iran har stått bak gjennom åra. Han viste til USAs innsats i kampen mot IS og drapet på IS-leiar Abu Bakr al-Baghdadi.

– Vi drap IS-leiar Baghdadi. Han stod bak halshoggingar av kristne og muslimar. Han var eit monster. Han prøvde å bygge opp igjen IS-kalifatet, men klarte det ikkje. IS er ein naturleg fiende av Iran. Øydelegginga av IS er bra for Iran. Vi bør samarbeide om dette og andre prioriterte saker, sa Trump.

Trump kom òg med ein forsonande bodskap til regimet i Teheran:

– Irans befolkning og leiarar: Vi ønskjer at de skal få ei flott framtid og ei framtid som de fortener, med velstand og harmoni med nasjonane i verda. USA står klar til å omfamne fred med alle som ønskjer det, sa Trump.