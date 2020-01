Rouhani åtvarar USA mot å gjengjelda rakettåtak

utenriks

– Dersom USA utfører fleire åtak og lovbrot, vil me svara med endå kraftigare åtak, seier Rouhani i ei fråsegn.

Natt til onsdag sende Iran ei rekkje missil mot to av basane til den USA-leidde militærkoalisjonen i Irak. Rouhani påpeikar at åtaket var gjengjelding for likvideringa av general Qasem Soleimani førre veke. Den iranske generalen vart drepen i eit amerikansk droneåtak.

– Vårt endelege svar på likvidasjonen av han vil vera å sparka alle dei amerikanske styrkane ut av regionen, skriv Rouhani på Twitter.

Rouhani hyllar Soleimani og skriv at han mellom anna kjempa mot IS og al-Qaida.

– Hadde det ikkje vore for krigen hans mot terror, ville europeiske byar vore i større fare, skriv han.

