Johnson fordømmer iransk angrep

utenriks

Oppblussinga av konflikten vart tema då den britiske statsministeren stilte til spørjetime i Parlamentet onsdag. Labour-leiar Jeremy Corbyn spurde om Johnson følte seg sikker på at britisk personell i regionen er trygge.

Statsministeren sa at personar som ikkje har nøkkelfunksjonar, er flytta. Han la til at regjeringa ønskjer å dempe konflikten og jobbar saman med EU for å oppnå dette. Seinare på dagen møter han EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. I tillegg til brexit, blir den skjerpte konflikten med Iran eit tema på dette møtet.

På spørsmål frå Corbyn sa Johnson òg at han «sjølvsagt kan stadfeste» at han ikkje ønsker ytterlegare gjengjelding eller vald i Midtausten. Johnson sa òg at den britiske regjeringa vil gjere alt ho kan for å verne Iraks integritet.

Statsministeren opna spørjetimen med å sende kondolansane sine til dei som er råka av brannane i Australia og flystyrten i Iran.

