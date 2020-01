Iran, Canada og Sverige hardt ramma av flystyrten ved Teheran

utenriks

Flyet styrta like etter avgang frå den internasjonale flyplassen i Teheran tidleg onsdag morgon. Det var av typen Boeing 737–800 og knapt fire år gammalt. Alle dei 176 personane om bord omkom, blant dei minst ti svenskar.

– Eg høyrde ein enorm eksplosjon, og alle husa byrja å riste. Det brann overalt. Først trudde eg det var eit rakettangrep, og eg søkte tilflukt i kjellaren. Etter ei stund gjekk eg ut og såg at eit fly hadde styrta. Det låg kroppsdelar overalt, seier Din Mohammad Qassemi, som bur like ved, til AP.

Den ukrainske ambassaden i Teheran melde tidleg at flyet fekk motortrøbbel før det styrta, men meldinga vart trekt tilbake onsdag ettermiddag. I staden vart det fastslått at årsaka til styrten ikkje er klar.

Iranske styresmakter har gitt opp at både taleregistratoren og ferdsskrivaren frå flyet er funnen og at Iran kjem til å stå for etterforskinga, kanskje ved hjelp av Ukraina.

– Vi vil ikkje gi dei svarte boksane til produsenten (Boeing) og amerikanarane, seier leiar for dei iranske luftfartsstyresmaktene, Ali Abedzadeh.

Boksane er viktige for å fastslå kvifor flyet styrta berre få minutt etter avgang.

Flest iranarar og canadiarar

Blant dei omkomne var det 82 iranarar og 63 canadiske statsborgarar, opplyser Ukrainas utanriksminister Vadym Prystaiko. Han seier òg at det var ti svenskar, fire afghanarar, tre tyskarar og tre britar om bord, og dessutan elleve ukrainarar, blant dei ni besetningsmedlemmer.

Sveriges utanriksminister Ann Linde oppgir at endå fleire svenskar kan ha mista livet, og Aftonbladet skriv at det kan ha vore opptil 17 svenskar om bord.

Ifølgje kjelder i flyselskapet Ukraine International Airlines, som eig flyet, skulle dei fleste passasjerane ha reist vidare frå Kiev.

Det var truleg ingen norske borgarar om bord på flyet, opplyser UD til NTB.

Styrta i ope landskap

Styrten skjedde like etter at amerikanske militærbasar i Irak vart angripne av Iran, men det er ikkje komme opplysningar som peikar i retning av at flyet vart skote ned.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber folk slutte å spekulere og komme med ubekrefta teoriar. Onsdag avbraut han eit besøk i Oman og reiste heim til Kiev. Samtidig gav han ordre om at alle passasjerfly i alle landet skal gjennom grundige inspeksjonar «uansett kva konklusjonar som kjem etter styrten i Iran».

Ifølgje Ukraine International Arilines gjennomgjekk flyet teknisk vedlikehald så seint som måndag.

– Det var eitt av dei beste flya vi hadde, med eit fantastisk, påliteleg mannskap, seier president i flyselskapet Yevhen Dykhne, som avviser at flygarane kan ha gjort nokon feil.

Selskapet har no innstilt alle flygingar til Teheran på ubestemt tid.

15 barn om bord

Viseguvernøren i Teheran-provinsen, Mohammad Taghizadeh, opplyser til iranske medium at det var 70 menn, 81 kvinner og 15 barn om bord.

Journalistar frå AP som kom tidleg fram til staden, kunne sjå vrakrestar spreidd utover saman med eigedelane til passasjerane, mellom anna eit kosedyr, ein elektrisk barnetannbørste, koffertar og elektroniske gjenstandar.

– Det einaste flygaren greidde å gjere, var å styre flyet mot ein fotballbane her i staden for mot eit busett i område. Det styrta ved eit jorde og i ein vasskanal, seier augnevitnet Aref Geravand.

Ifølgje tilsette på flyplassen i Kiev kan fleire av iranarane om bord ha vore iranske studentar på veg tilbake til Kiev etter vinterferie.

Avgangen til flyet var nesten ein time forseinka. Det flaug mot vest, men kom aldri opp i ei høgde på over 8.000 fot, ifølgje data frå FlightRadar24.

Jason Rabinowitz, som er knytt til Flightradar 24, synest at det er merkeleg at dataa frå flyet plutseleg forsvann.

– Det plutselege tapet av data er veldig rart. Banen til flyet, høgde og fart viser ikkje noko unormalt, skriv han.

