Iran: Boeing får ikkje tilgang til ferdsskrivaren og taleregistratoren frå flyet

utenriks

Dei to boksane, ferdsskrivaren og taleregistratoren, er viktige for å finna årsaka til at flyet styrta.

– Me vil ikkje gje dei svarte boksane til produsenten og amerikanarane, seier leiar for luftfartsstyresmaktene, Ali Abedzadeh.

Han seier òg at det er uklart kva land dei svarte boksane kjem til å bli sendt til for å bli undersøkt, og legg til at det er landet der flystyrten skjedde, som i samsvar med internasjonale reglar har rett til å stå for etterforskinga

– Denne ulykka vil bli etterforska av Irans luftfartsstyresmakter, men ukrainarane kan òg vera til stades under etterforskinga, seier han.

Tidlegare onsdag vart det meldt at både ferdsskrivaren og taleregistratoren frå Boeing 737-flyet var funne på staden der flyet styrta.

176 menneske omkom då passasjerflyet styrta kort tid etter avgang frå Teheran. Det var på veg til Kiev.

(©NPK)