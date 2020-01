Irakisk base med amerikanske og norske styrkar treft av rakettar

utenriks

Ifølgje TV-kanalen har Teheran fyrt av «titals» rakettar mot Ain al-Assad, som hemn etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i eit droneangrep fredag.

– Denne morgonen har modige krigarar frå Irans Revolusjonsgarde gjennomført ein vellykka operasjon kalla «Operasjon Martyr Soleimani» ved å fyre av eit titals rakettar mot basen til terroristar og invaderande amerikanske styrkar, melder det iranske nyheitsbyrået ISNA ifølgje ABC.

Til CNN opplyser ei kjelde at irakiske soldatar er drepne i angrepet. Ingen amerikanske soldatar skal vere drepne, skriv kanalen.

Trugar med fleire angrep

Revolusjonsgarden hevdar at Ain al-Assad er «fullstendig øydelagt» etter angrepa.

Samtidig trugar dei med fleire angrep om USA hemnar seg, og ber amerikanske styrkar trekke seg ut av regionen.

– Vi åtvarar alle amerikanske allierte, som gav basane sine til ein terrorhær, om at kvart eit territorium som startar aggressive handlingar mot Iran, vil bli eit mål, seier garden via nyheitsbyrået IRNA.

Ifølgje Fox News' utanrikskorrespondent i landet, Jennifer Griffin, blei det skote rakettar «over heile landet», og TV-kanalen Al-Mayadeen melder om eksplosjonar i Arbil i Nord-Irak. Nyheitsbyrået AFP melder at angrepet starta like over midnatt, og kom i tre rundar.

Høgna sikkerheit

Pentagon stadfestar at Iran har skote «eit titals» rakettar mot amerikanske styrkar. Dei melder at rakettane blei fyrt av mot to basar.

– Dei siste dagane, og som svar på iranske truslar og handlingar, har forsvarsdepartementet gjort alle nødvendige tiltak for å vareta sikkerheita til personellet vårt og partnarane våre, heiter det i fråsegna.

Vidare skriv dei at det den siste tida har vore høgare sikkerheit rundt basane på grunn av indikasjonar om angrep frå Iran.

– Vi evaluerer no situasjonen og korleis vi skal reagere, heiter det i fråsegna frå Pentagon.

Angrepet kjem same dag som USAs president Donald Trump dempa trusselen om å angripe iranske kulturstadar, etter å ha blitt åtvara om at eit slike angrep vil vere krigsbrotsverk.

– Om det er slik lova er, så vil eg føye meg etter den, sa Trump tysdag.

Kjenner til situasjonen

I ei fråsegn etter angrepet seier Det kvite hus at « dei overvakar situasjonen».

– Presidenten har blitt informert og overvakar situasjonen nøye, og konsulterer sitt nasjonale sikkerheitsteam, skriv pressesjef Stephanie Grisham på Twitter.

Både nasjonalforsamlinga i Irak og deira statsminister Adel Abdul-Mahdi har bedt USA-leidde styrkar om å forlate landet, noko USA nektar å gjere.

Basen som no er under angrep, er ifølgje Washington Posts utanrikskorrespondent Liz Sly, den same som Trump ville at Irak skulle betale for.

– Vi har ein usedvanleg dyr flybase der, som kosta millionar av dollar å bygge. Vi drar ikkje med mindre dei betaler oss tilbake for den, sa Trump søndag.

Norske styrkar

Norge har rundt 70 soldatar ved basen, og har sidan 2015 har deltatt i den USA-leidde koalisjonen mot IS i Irak.

– Vi har fått tilbakemeldingar på at ingen norske soldatar er komne til skade under angrepa, seier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovudkvarter, til NTB.

Det norske styrkebidraget var til å begynne med stasjonert i Arbil i Nord-Irak, men blei i 2017 flytta til Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen i Vest-Irak, rundt 200 kilometer frå grensa til Syria.

Det danske forsvaret opplyser til Ritzau at heller ingen danske soldatar er skadde i angrepet.

Basen blei også utsett for eit liknande angrep i desember. Da kom dei norske soldatane seg frå hendinga utan at nokon blei råka.

