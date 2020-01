Irak stadfestar at Iran varsla angrep på førehand

utenriks

– Vi fekk ein offisiell munnleg beskjed frå Iran om at det iranske svaret på likvideringa av Qasem Soleimani var byrja eller ville byrje om kort tid, og at angrepet ville avgrense seg til stadar der det var amerikanske styrkar i Irak, men utan at desse vart spesifiserte, heiter det i ei kunngjering.

Iran fyrte av 22 missil mot to amerikanske militærbasar i Irak natt til onsdag, den eine av dei Ain al-Asad-basen i Anbar-provinsen der rundt 70 norske soldatar er stasjonerte. Landa i den USA-leidde koalisjonen i Irak har ikkje meldt om drepne eller såra etter angrepa.

