Forsvarsministeren: Dei norske styrkane i Irak er godt skjerma

Medan andre land har valt å trekke delar av styrkane sine ut av Irak etter angrepet frå Iran i natt, vel Noreg inntil vidare å bli med sine rundt 70 soldatar.

– Vurderinga vår er førebels at soldatane er godt skjerma i leiren der dei er, seier Bakke-Jensen til NTB.

Han seier at tryggingssituasjonen blir vurdert kontinuerleg etter angrepet, som ikkje førte til skadar på den norske delen av leiren eller dei norske soldatane. Samtidig ventar norske styresmakter på kva signal dei får frå den irakiske regjeringa.

– Det folkerettslege grunnlaget for å vere der fell bort viss invitasjonen om at vi skal vere der og hjelpe Irak, blir trekt tilbake. Då må vi trekke oss ut, seier forsvarsministeren.

Samtidig understrekar han at Noreg og koalisjonspartnarane er i Irak for å hjelpe til med å kjempe mot ekstremistgruppa IS.

– Den jobben er ikkje gjort. Og så er det ved sida av dette ein konflikt mellom Iran og USA. Den konflikten påverkar dette, men vi skal nok ikkje putte alt i same skål, seier han.

