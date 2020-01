Forskar: Iran er i ferd med å nå målet sitt

utenriks

Etter at verda hadde halde pusten i fem dagar, svarte Iran natt til onsdag på det amerikanske drapet på generalen Qasem Soleimani med å skyte eit 20-tal missil mot to av basane til den USA-leidde militærkoalisjonen i Irak.

Men rakettane var lite treffsikre og gjorde liten skade, påpeikar oberstløytnant Heiar, som meiner Iran hadde to mål med aksjonen:

– Missila er ein måte å kommunisere på, overfor to ulike målgrupper: Overfor eiga befolkning svarer Iran på den amerikanske audmjukinga. Dei set hardt mot hardt og viser at dei ikkje vil la seg herse med av USA.

– Svakt angrep

– Overfor USA kommuniserer dei at dette er ein proporsjonal gjengjelding og signaliserer at dei ikkje vil eskalere mykje meir. Men i realiteten er ikkje dette proporsjonalt i det heile, seier Heier, som les angrepet som eit teikn på at Iran ikkje ønskjer å utløyse ein amerikansk motreaksjon.

– Det var eit svakt angrep, noko som gjer det vanskeleg for USA å gjengjelde. Iran ønsker ikkje å øydeleggje det store handlingsrommet dei har fått etter den amerikanske likvideringa av Soleimani, seier han og peikar på det faktumet at Iran er militært underlegne USA.

– Alvorleg feilvurdering

Til liks med andre analytikarar omtalar Heier likvideringa av Soleimani som ein «gåvepakke til Iran».

– USA har skote seg sjølve i foten ved ikkje å forstå konsekvensane av å likvidere ein så viktig iransk leiar. Det var ei alvorleg feilvurdering. Dette kan nok tyde på at det er manglande kompetanse i den amerikanske administrasjonen, seier Heier, som meiner USA no er sett på sidelinja i alle politiske prosessar i Midtausten.

For Iran er nemleg målet først og fremst å få USA ut av Midtausten, seier han.

– Måten dei kan gjere dette på, er å overtale regjeringa i Irak til å kaste dei amerikanske styrkane ut av landet. Dei er veldig nær dette målet no, seier han.

Vil kaste ut koalisjonen

Nasjonalforsamlinga i Irak fatta søndag eit vedtak om å kaste ut den USA-leidde koalisjonen som er i Irak for å kjempe mot IS. Men utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) peika tysdag på at vedtaket førebels ikkje er bindande.

Dersom den irakiske regjeringa støttar avgjerda om trekke tilbake invitasjonen, vil ikkje koalisjonen lenger ha folkerettsleg legitimitet og må trekke seg ut, påpeikar Heier.

Statsminister Adel Abdul-Mahdi i Irak ytra tysdag at USA ikkje har noko alternativ, men må trekke soldatane sine ut av Irak.

Dette kan føre til eit militært vakuum i Irak, som raskt kan bli fylt av iranske militsar, og dessutan russiske og kanskje kinesiske styrkar, trur Heier. I tillegg kan det tenkjast at IS kan komme tilbake.

Bekymring i Israel og Saudi-Arabia

Eit slikt scenario vil skape store bekymringar i Israel og Saudi-Arabia, som begge fryktar ein større iransk dominans i Irak, påpeikar Heier.

– Frykta til Israel er ein sjiamuslimsk korridor frå Teheran gjennom Bagdad og vestover til Damaskus. Derfrå er vegen kort til Hizbollah i Libanon. Dermed kan Iran få plassert styrkar nær grensa til erkefienden Israel, seier han.

