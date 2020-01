utenriks

Det australske flyselskapet Qantas har bedt pilotane på ruta mellom London og Perth om å fly utanom dei to landa. Det gjer at flya må ta færre passasjerar og meir drivstoff for å kunne bli i lufta mellom 40 og 50 minutt ekstra.

Også Air France, KLM og Lufthansa flyr utanom Iran og Irak inntil vidare. Fleire flyselskap har òg kansellert flygingar til Iran og Irak.

Malaysia Airlines og Singapore Airlines dirigerer òg flya sine utanom iransk luftrom.

