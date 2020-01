FAA stansar sivile flygingar over delar av Midtausten

utenriks

Forbodet kjem etter at Iran utførte rakettangrep mot ein base med amerikanske styrkar i Irak natt til onsdag.

– FAA held fram å følgje nøye med på hendingane i Midtausten. Vi held fram å koordinere med våre nasjonale sikkerheitspartnarar og deler informasjon med amerikanske flyselskap og utanlandske luftfartsmyndigheiter, melder FAA på Twitter.

Flyovervakingstenesta Flightradar 24 skriv at forbuda i lita grad vil påverke amerikanske transportørar, men at verkinga kan bli betydeleg om andre land sender ut liknande NOTAM-varslar for flyselskapa deira, og ikkje minst om flyselskap vel å fly utanom Iran og Irak uavhengig av eit forbod.

NOTAM står for Notices to airmen.

Både Iran og Pentagon stadfestar at det natt til onsdag lokal tid blei fyrt av eit titals rakettar mot basen Ain al-Assad i Irak, der blant anna amerikanske og norske styrkar held til.

Iransk statleg TV kallar det hemn etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i eit droneangrep fredag.

