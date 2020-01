Bakke-Jensen om det iranske angrepet: – Eg er djupt bekymra

utenriks

– Vi ser svært alvorleg på angrepet på to av dei militære leirane til koalisjonen i Irak, seier Bakke-Jensen (H).

– Eg er djupt bekymra for den dramatiske eskaleringa vi har sett dei siste dagane. Eg vil oppmode alle partar til å bidra til å roe situasjonen ned og hindre at den eskalerer ut av kontroll.

Ingen av dei norske soldatane vart skadde.

– Sikkerheita for personellet er prioriteten vår. Forsvaret føl situasjonen tett og vurderer nye tiltak. Det er for tidleg å seie noko om dette no, seier Bakke-Jensen.

Noreg er i tett dialog med dei allierte i koalisjonen, opplyser han vidare.

(©NPK)