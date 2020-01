45 norske tankskip ved Persiabukta

utenriks

Fleire internasjonale reiarlag har ifølgje ubekrefta meldingar vedtatt å inntil vidare ikkje senda tankskip gjennom det 33 kilometer breie Hormuzsundet som knyt saman Omanbukta med Persiabukta.

USAs likvidering av dei iranske generalen Qasem Soleimani og Irans missilåtak mot to amerikanske militærleirar i Irak natt til onsdag har gjort situasjonen i området svært spent.

Norske reiarlag har på råd frå Sjøfartsdirektoratet innført tryggingsnivå to, det nest høgste, men vurderer det ikkje som for farleg å sigla gjennom sundet der rundt ein tredel av oljen i verda blir transportert.

– Så vidt eg veit, er det ingen norskkontrollerte skip i området som har gjort den vurderinga, seier John Hammersmark, som er direktør for beredskapsavdelinga i Rederiforbundet.

Førebuingar

Når Sjøfartsdirektoratet innfører tryggingsnivå to, inneber dette at reiarlag og fartøy innfører ei rekkje tiltak.

– Det handlar mellom anna om å vera ekstra merksam og gjera gode førebuingar og risikoanalysar, seier Hammersmark til NTB.

– Skip blir òg bedne om å bruka dei to rapporteringssentera i området før dei går inn og ut av Persiabukta. Desse sentera gir oversikt og råd, seier han.

Tryggingsnivå to inneber òg ei oppfordring om å oppdatera og øva på beredskapsplanar om bord på oljetankarane.

Ikkje utpeika som mål

Situasjonen i og rundt Persiabukta tilseier likevel ikkje at det høgaste tryggingsnivået blir innført, seier Hammersmark.

– Det finst ikkje konkret informasjon eller etterretning om at norske skip er utpeika som mål. For å gå opp til det høgaste nivået må det finnast konkrete trugslar eller etterretning om dette, seier han.

Fleire tankskip, blant dei norske Andrea Victory, vart i fjor sumar utsette for sabotasje i Persiabukta. Iran vart skulda for å stå bak, noko landet avviser.

– Det vart aldri slege fast med visse kven som stod bak, og det har ikkje kome faste prov for at det var Iran. Landet nektar òg for dette, men mistanken går klart i den retninga, seier Hammersmark.

(©NPK)