176 mista livet då ukrainsk Boeing-fly styrta i Iran

Flyet, som var av typen Boeing 737–800, styrta like etter avgang frå den internasjonale flyplassen i Teheran tidleg onsdag morgon.

Ifølgje utanriksminister Vadym Prystaiko i Ukraina var det 82 iranarar og 63 canadiske statsborgarar om bord, i tillegg til elleve ukrainarar, ti svenskar, fire afghanarar, tre tyskarar og tre britar. Ni av ukrainarane var besetningsmedlemmer.

Ifølgje kjelder i flyselskapet Ukraine International Airlines skulle dei fleste passasjerane ha reist vidare frå Kiev.

Det var truleg ingen norske borgarar om bord på flyet, opplyser UD til NTB.

Styrta i ope landskap

Flyet var på veg til hovudstaden i Ukraina Kiev, men kom ikkje lenger enn 45 kilometer nordvest for flyplassen før det styrta på eit jorde få minutt etter avgang.

Styrten skjedde like etter at amerikanske militærbasar i Irak vart angripne av Iran, men det er ikkje komme opplysningar som peikar i retning av at flyet vart skote ned.

Ukrainske styresmakter fastslo raskt at flyet fekk motortrøbbel, men årsaka til styrten er enno ikkje kjent. President Volodymyr Zelenskyj i Ukraina ber folk slutte å spekulere.

– Eg ber alle om å la vere å spekulere og komme med ubekrefta teoriar om styrten, skriv Zelenskyj på Facebook.

15 barn om bord

Viseguvernøren i Teheran-provinsen, Mohammad Taghizadeh, opplyser til iranske medium at det var 70 menn, 81 kvinner og 15 barn om bord. Han seier at ei stor mengd hjelpearbeidarar er på staden og samlar saman kroppsdelar.

Journalistar frå AP som har komme fram til staden, seier at flydelar ligg spreitt utover jordet saman med ei rekke gjenstandar, mellom anna eit kosedyr, ein elektrisk barnetannbørste, koffertar og elektroniske gjenstandar.

– Det einaste flygaren greidde å gjere, var å styre flyet mot ei fotballbane her i staden for mot eit område det budde folk i. Det styrta ved eit jorde og i ein vasskanal, seier augnevitnet Aref Geravand.

Ifølgje tilsette på flyplassen i Kiev kan fleire av iranarane om bord ha vore iranske studentar på veg tilbake til Kiev etter vinterferie.

Teheran-flygingar innstilt

Ukraine International Airlines, som eigde flyet, opplyser at alle flygingar til Teheran er innstilt på ubestemt tid.

– Det var eitt av dei beste flya vi hadde, med eit fantastisk, påliteleg mannskap, seier presidenten til flyselskapet Yevhen Dykhne på ein pressekonferanse onsdag.

Presidenten i Ukraina sende same morgon kondolansar til dei pårørande og vedtok å avbryte ei reise til Oman. Han har allereie gitt ordre om at passasjerflyet i alle land skal gjennom grundige inspeksjonar, «uansett kva konklusjonar som kjem etter styrten i Iran».

Leiaren for nasjonalforsamlinga i Kiev, Dmytro Razumkov, skriv på Facebook at oppgåva til ukrainske styresmakter no er å avdekkje årsaka til styrten og gi all naudsynt hjelp til dei etterlatne. Styresmaktene i Ukraina har òg tilbode seg å hjelpe Iran med etterforskinga.

Motor tok fyr?

Avgangen til flyet var nesten ein time forseinka. Det flaug mot vest, men kom aldri opp i ei høgde på over 8.000 fot, ifølgje data frå FlightRadar24.

Det er framleis uklart kva som skjedde. Ein talsmann for samferdselsdepartementet i Iran seier at det kan verke som om ein av motorane til flyet tok fyr, og at flygaren deretter mista kontrollen.

Leiaren for den iranske etterforskinga, Hassan Razaeifar, opplyser at det verkar som om piloten ikkje var i stand til å kommunisere med kontrolltårnet i Teheran like før det styrta.

Flyet tok fyr då det styrta, og brannen var så kraftig at det først var umogleg for redningspersonell å ta seg fram til vraket.

Jason Rabinowitz, som er knytt til Flightradar 24, synest at det er merkeleg at dataa frå flyet plutseleg forsvann.

– Det plutselege tapet av data er veldig rart. Bana til flyet, høgde og fart viser ikkje noko unormalt, skriv han.

Flyet vart ifølgje Rabinowitz levert til Ukraine International Airlines i juli 2016.

