Tusenvis samla til gravferd i Soleimanis heimby

utenriks

Soleimani var leiar for elitestyrken i den iranske Revolusjonsgarden, men vart likvidert i eit amerikansk droneangrep i Irak 3. januar.

Leiaren i revolusjonsgarden Hossein Salami er på plass i Kerman, og føre tusenvis av svartkledde menneske lova han å «sette fyr» på plassar som blir støtta av USA.

– Død over Israel, svarte folkemengda i heimbyen til Soleimani, der ei massiv folkemengde har møtt fram, til liks med dei andre byane som kista til generalen har vore innom dei siste dagane.

Minst ein million

Kista med Soleimani kom til Kerman søraust i landet tidleg tysdag morgon. Dagen før tok ei stor mengde iranarar i hovudstaden Teheran farvel med mannen som for dei var ein folkehelt. Blant dei var øvste leiar i Iran, ayatolla Ali Khamenei, som gret ved kista til generalen, som stod han svært nær.

Det finst ikkje noko uavhengig anslag, men flyfoto og internasjonale medium anslår at minst ein million menneske fylte gatene i Teheran. Folkemengda var òg synleg på satellittbilde.

Det er første gong i historia at Iran ærar ein mann ved å halde minneseremoniar i fleire byar, noko som ikkje eingong skjedde då grunnleggjaren til den islamske republikken ayatolla Ruhollah Khomeini døydde i 1989.

– Vi er her i dag for å vise respekt for den store kommandanten for det heilage forsvaret, seier ein av dei sørgjande som hadde reist frå byen Shiraz for å vere til stades ved gravferda tysdag.

Nasjonalhelt

Soleimani vart rekna som ein nasjonalhelt av mange iranarar, inkludert kritikarar av prestestyret. USA skuldar han for å stå bak drap på amerikanske soldatar i Irak og hevdar han planla nye angrep like før han vart likvidert førre veke.

I helga tok fleire hundre tusen menneske farvel med generalen då kista vart frakta gjennom byen Ahvaz sørvest i Iran og deretter til den heilage byen til sjiamuslimane Mashhad nordaust i landet. Frå Teheran vart kista til Soleimani transportert til Qom, det teologiske sentrumet i landet, der det vart halde minnestund måndag kveld.

Truslar om hemn

Det amerikanske angrepet der Soleimani vart drepen i Bagdad, har ført til auka spenningar mellom Iran og USA, og det har komme truslar i begge retningar.

Den amerikanske presidenten, Donald Trump, har trua med «uproporsjonale» angrep og angrep mot iranske stader med stor kulturhistorisk verdi dersom Iran svarar på likvideringa av Soleimani. Nasjonalforsamlinga i Irak har dessutan vedtatt å kaste USA-leidde militærstyrkar ut av landet.

Forutan Soleimani vart minst fem andre menneske drepne i angrepet, blant dei ein av leiarane i den mektige paramilitære organisasjonen Folkets mobiliseringskomité i Irak.

(©NPK)