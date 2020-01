Røyken frå brannane i Australia synleg i Sør-Amerika

utenriks

Det opplyser vêrstyresmaktene i dei søramerikanske landa måndag.

– I morgontimane var sola i raudaktige tonar. Det kjem av ei sky av røyk som kjem frå brannane, seier Patricio Urra som leiar meteorologstyresmakta i Chile.

Skya har stige til rundt 6.000 meter over havet. Det er ingen meteorologisk grunn til at han skal falle tilbake til jorda, opplyser Urra, og legg til at røyken ikkje vil påverke chilenarar.

Også i Argentina opplevde dei ei raudare sol enn normalt måndag, og det blir venta at røykskya kan nå delstaten Rio Grande do Sul i Brasil.

I nabolandet til Australia New Zealand var himmelen over Auckland, meir enn 2.000 kilometer frå Søraust-Australia, dekt av eit oransje røykteppe tidleg søndag, ifølgje Reuters.

Massive brannar har herja i Australia sidan september. Minst 25 menneske har mista livet, og over 2.000 heimar har blitt øydelagde.

Brannane har òg ført til massive øydeleggingar for fauna og flora, og over 800 millionar dyr er ramma.

Om lag 500 millionar dyr, fleire av dei utryddingstrua artar, har mista livet i brannane, ifølgje anslag frå organisasjonen Zoos Victoria, som arbeider med utryddingstrua dyreartar.

(©NPK)