Ny feil kan vere funne på MAX-flya

utenriks

Under gjennomgangen av endringar Boeing skal gjere på flya vart det oppdaga at buntar med leidningar i flyet var for nære kvarandre, som i teorien kan auke faren for kortslutningar.

Slike kortslutningar kan gjere at pilotane mistar kontroll over flyet.

– Vi har identifisert eit leidningsnettproblem og jobbar saman med FAA for å gjennomføre ein analyse, seier talsperson Gordon Johndroe måndag.

Boeing påpeikar at det er for tidleg å seie om dei må gjere designendringar, som til dømes å flytte leidningsbuntane lenger frå kvarandre. Ifølgje selskapet kan andre tryggingstiltak, mellom dei effektbrytarar og isolasjon rundt leidningane, vere tilstrekkeleg for å hindre kortslutningar og nye ulykker.

Ifølgje The New York Times, som først omtalte saka, kan selskapet òg måtte inspisere om forgjengaren til Max, kalla NG, også har same elektroniske feil.

Boeing produserte og leverte nærare 400 MAX-fly til flyselskap før flyet i mars vart sett på bakken etter dei to flystyrtane i Indonesia og Etiopia, som til saman kosta 346 menneskeliv. Sidan då har rundt 400 nye fly vorte produserte, men desse er ikkje leverte ut til flyselskapa.

Selskapet har oppdatert programvara til flya etter at ein feil ved manøvreringssystemet MCAS vart knytt til ulykkene, men luftfartsstyresmakta i USA FAA har enno ikkje gitt klarsignal til at flytypen kan takast i bruk igjen. Truleg vil det ta fleire månader før modellen får grønt lys.

(©NPK)