Mange trakka til døde i gravferda til Soleimani

Leiaren for elitestyrken i Revolusjonsgarden vart likvidert i eit amerikansk droneangrep i Irak fredag, og store menneskemengder oppsøkte tysdag heimlandsbyen hans Kerman søraust i Iran for å følgje han til grava.

Ifølgje iransk TV braut det ut panikk i trengsla der mange omkom.

– 32 landsmenn mista livet og 190 er skadde, opplyser sjefen for den iranske redningstenesta, Pirhossein Koolivand, til iransk TV.

Likposar

Videoar og bilde lagt ut i sosiale medium viser kaotiske tilstandar der det blir gitt førstehjelp og prøvd gjenoppliving på fleire menneske, medan pårørande gråtande ser på.

Det blir òg vist bilde frå ein bygning der det ligg svarte likposar langs veggane.

Kerman ligg nesten 1.000 kilometer søraust for Teheran, der over 1 million menneske tok farvel med kista til Soleimani måndag.

Også i byen Ahvaz sørvest i Iran og den heilage byen til sjiamuslimane Mashhad nordaust i Iran viste fleire hundretusen Soleimani den siste æra, og det same skjedde i Qom då kista passerte der.

Kraftfull hemn

Også i Kerman var fleire hundretusen menneske på plass tysdag, blant dei øvste leiar i Revolusjonsgarden Hossein Salami.

– Hemnen er vår, og han vil bli så kraftfull at amerikanarane bittert kjem til å angre denne handlinga, sa han.

Det er første gong i historia at Iran ærar ein mann ved å halde minneseremoniar i fleire byar, noko som ikkje eingong skjedde då Grunnleggjaren til den islamske republikken ayatolla Ruhollah Khomeini døydde i 1989.

– Vi er her i dag for å vise respekt for den store kommandanten for det heilage forsvaret, seier ein av dei sørgjande som hadde reist frå byen Shiraz for å vere til stades ved gravferda tysdag.

Nasjonalhelt

Soleimani vart rekna som ein nasjonalhelt av mange iranarar, inkludert kritikarar av prestestyret. USA skuldar han for å stå bak drap på amerikanske soldatar i Irak og hevdar han planla nye angrep like før han vart likvidert førre veke.

Likvideringa har ført til auka spenningar mellom Iran og USA, og også mellom Bagdad og Washington.

Den irakiske nasjonalforsamlinga bad søndag den USA-leidde koalisjonen forlate landet, og Tyskland byrja tilbaketrekkinga tysdag.

