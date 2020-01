Frankrike minnest: Fem år sidan angrepet på Charlie Hebdo

utenriks

7. januar 2015 vart tolv menneske, ti av dei knytt til satiremagasinet, drepne då to tungt væpna menn angreip Charlie Hebdos redaksjon i Paris. I dagane som følgde, vart ytterlegare fem personar drepne – ei politikvinne og fire sivile gislar i ein jødisk matbutikk. I tillegg vart tre gjerningspersonar drepne.

– Ikkje noko vil bli som før, sa Paris-ordførar Anne Hidalgo etter angrepet, som vart forløparen til ein serie terrorangrep.

Blant dei var det store angrepet mot konsertarenaen Bataclan og fleire kafear og restaurantar i november same år, der 130 menneske vart drepne og fleire hundre såra.

I alt har over 250 mista livet i angrepa i Frankrike, som unge, franskfødte jihadistar i hovudsak har stått bak.

Minnemarkering

Tysdag samla det offisielle Frankrike seg til ei minnemarkering utanfor dei gamle lokala til Charlie Hebdo. Blant deltakarane var tidlegare president François Hollande, ordførar Anne Hidalgo, justisminister Nicole Belloubet, innanriksminister Christophe Castaner og kulturminister Franck Riester.

Charlie Hebdos redaktør Riss vart såra i angrepet og lever i dag med konstant politivern.

– Eg er her. Vi er her. Charlie Hebdo er framleis her, sa han til den franske radiokanalen informasjon i forkant av minnemarkeringa.

Den nyaste utgåva av satirebladet er vigd ytringsfridommen, ifølgje AP.

Maktkritikk

Årsaka til at Charlie Hebdo vart mål for det første angrepet, var at satiremagasinet fleire gonger hadde trykt teikningar av profeten Mohammed.

Hendinga har betydd mykje for debatten rundt ytringsfridom, meiner spesialrådgivar Anine Kierulf ved Noregs institusjon for menneskerettar (NIM).

– Ei stund var vi alle Charlie Hebdo, og hendinga har vorte eit referansepunkt for alvoret ved å drive maktkritikk mot repressive, antidemokratiske krefter, seier Kierulf til NTB.

Ho meiner angrepet òg har gjort oss meir bevisste på at ytringsfridommen ikkje er ein rett vi kan ta for gitt.

– Det er noko vi må forklare og jobbe for heile tida, seier ho.

Mista noko av fridommen

Samtidig har livet vorte fullstendig snudd på hovudet for dei overlevande i Charlie Hebdo-redaksjonen.

– Zineb el Rhazoui, som var i Noreg i fjor haust, lever eit heilt ufritt liv under kontinuerleg politivern. Ho meiner alle vi som trur på ytringsfridom og demokrati, har mista noko av fridommen vår fordi ho har mista sin, og det er det jo noko i, seier Kierulf.

– Angrepet var ei sjokkerande påminning om kva for konsekvensar det kan ha å utøve fridommen sin i opne demokrati som er sårbare for angrep av ekstreme motkrefter.

Sjølv hadde Charlie Hebdo ei ny teikning av profeten Mohammed på framsida på den første utgåva etter terrorangrepet.

Stå saman

På spørsmål om kva vi har lært i dei fem åra som har gått, svarer Kierulf:

– Kanskje vi litt betre forstår behovet for saman å stå opp for lovlege ytringar sjølv om vi personleg er usamde i dei? Eg håper det.

Charlie Hebdo-angrepet førte òg til at den franske nasjonalforsamlinga i 2015 sa ja til eit omstridt lovforslag som gir staten nærast frie taumar til å overvake befolkninga.

Denne våren skal 14 personar som er skulda for medverknad til terrorangrepet mot Charlie Hebdo, blir stilt for retten.

Ifølgje ei kjelde i det franske rettsvesenet skal rettssaka haldast i perioden frå april til juli.

