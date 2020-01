Britisk tenåring får reise heim etter dom for falsk valdtektsskulding på Kypros

utenriks

19-åringen omfamna smilande familiemedlemmer og forlét rettslokala gråtande etter at dommaren i Paralimni forkynte straffa måndag.

Utanfor hadde det samla seg ei gruppe demonstrantar, mellom dei rundt 50 støttespelarar som hadde reist dit frå Israel.

– Ikkje ver redd, vi trur deg, ropte demonstrantane.

Den britiske 19-åringen var nesten ein månad i varetekt i fjor, før ho vart lauslaten mot kausjon og pålagt reiseforbod. Ho vart arrestert då ho trekte tilbake skuldinga si om at tolv unge israelarar utsette henne for overgrep i fjor sommar.

Store protestar

Tenåringen seier at politiet på Kypros pressa henne til å feilaktig tilstå at ho hadde loge, noko politiet nektar for.

Saka har vekt protestar i Storbritannia og oppfordring til turistboikott av øya. Utanriksminister Dominic Raab seier han har delt den uttrykkjelege bekymringa si over saka med kypriotiske styresmakter.

Advokatane til 19-åringen har varsla at dommen blir anka. Dei seier ho vart gjengvaldteken på eit hotellrom i Ayia Napa 17. juli, før ho flykta til hotellet sitt der ein lege undersøkte henne og kontakta politiet.

Dommaren har ikkje tatt stilling til desse påstandane.

Dei tolv tenåringane i alderen 15 til 18 år vart arresterte i juli og lauslatne same månad då alle siktingar mot dei vart fråfalne. Dei reiste heim og vart ikkje kalla inn som vitne i saka mot briten.

Sakskostnader

Kvinna vart førre veke kjent skuldig etter tiltalen om å ha forårsaka «offentleg ugagn» gjennom falske skuldingar. Tysdag fall dommen på fire månader vilkårsbunde fengsel.

Dommar Michalis Papathanasiou gjentok at kvinna har gjort seg skuldig i eit alvorleg lovbrot.

– Alle bevis viser at ho laug og forhindra politiet i å utføre andre seriøse oppgåver, sa han.

Likevel er han villig til å gi henne ein ny sjanse, sa dommaren og viste mellom anna til den unge alderen til kvinna, den mentale tilstanden og studieplanar.

Det betyr at ho kan vende heim til Storbritannia tysdag, opplyser advokaten hennar til BBC. Kvinna er òg dømd til å betale drygt 1.400 kroner i sakskostnader.

Varslar anke

Advokatane til kvinna meiner rettssaka, som strekte seg over fleire månader i fjor haust, har vore prega av feil og manglar både frå etterforskarar og rettsvesenet.

Påtalemakta meiner kvinna villig skreiv og signerte fråsegna der dei opphavlege påstandane vart trekt tilbake, ti dagar etter at dei vart sett fram.

Kvinna sa i rettssaka i oktober at dette skjedde under press, at ho vart trua med arrestasjon og nekta advokat.

Rettsgrupper har kravd gransking av handteringa til politiet av saka.

