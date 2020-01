Weinstein blir venta å vere til stades når rettssaka startar

utenriks

Over to år etter at fleire titals kvinner stod fram og skulda Weinstein for alt frå seksuell trakassering til valdtekter, skal saka opp for retten. Utveljinga av juryen skal etter planen starte denne veka. Det kan ta tid sidan potensielle jurymedlemmer kan vise seg å ha førehandsdømt han på grunn av den enorme mediedekninga saka har fått.

Weinstein (67) var i mange år ein av dei mektigaste filmprodusentane i Hollywood. Etter at skuldingane vart offentleg kjende, har han vorte ein paria i filmbransjen.

Rettssaka i New York omhandlar berre to av søksmåla: ei valdtekt av ei kvinne på eit hotellrom på Manhattan i 2013 og tvinga oralsex mot ei kvinne i 2006.

67-åringen har erklært seg ikkje skuldig og seier kvinnene samtykka til sex. Viss han blir kjent skuldig, risikerer han fengsel på livstid.

Men for at det skal bli resultatet, må påtalemakta bevise at Weinstein hadde ei åtferd der han gong på gong over fleire år gjorde seg skuldig i overgrep mot kvinner.

Advokaten til Weinstein Donna Rotunno hevdar at saka mot Weinstein er svak. Ho satsar på harde kryssforhøyr av kvinnene som skuldar han. Forsvararteamet til 67-åringen har prøvd å få saka flytta ut av Manhattan, men det har domstolen avvist.

(©NPK)