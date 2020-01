Unesco: USA og Iran må verne kulturstader

utenriks

Fråsegna kom måndag, dagen etter at USAs president Donald Trump trua med å angripe kulturstader i Iran.

Unesco-sjef Azoulay sa på eit møte med den iranske ambassadøren til den Paris-baserte organisasjonen måndag at både Teheran og Washington har skrive under på ein konvensjon frå 1972. Konvensjonen forbyr signaturlanda å gjere noko som kan føre til direkte eller indirekte skade på kultur- og naturarv tilhøyrande andre land.

Azoulay påpeika òg på møtet at begge landa har skrive under på ein konvensjon frå 1954 om å verne kulturell eigedom under væpna konflikt.

Verdssamfunnet er forplikta til å verne og ta vare på kultur- og naturarv for framtidige generasjonar, påpeika Unesco-leiaren i møtet.

Trump tvitra laurdag at USA kan angripe stader av svært stor viktigheit for Iran og kulturen i landet dersom Teheran angrip amerikanske soldatar eller amerikanske mål som hemn for at USA likviderte leiaren for den iranske Revolusjonsgardens eliteeining, Qasem Soleimani, natt til fredag.

(©NPK)