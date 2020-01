Trump truar Irak med sanksjonar

utenriks

Nasjonalforsamlinga i Irak bad søndag regjeringa om å kaste ut den USA-leidde koalisjonen som har kjempa mot IS i landet.

Bakgrunnen var likvidasjonen til amerikanarane av den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad.

USA har 5.200 soldatar i Irak, der også Noreg har eit styrkebidrag på 70 personar, stasjonert ved den amerikanskdrivne Ain al-Asad-flybasen i Anbar-provinsen.

Dyr flybase

– Vi har ein usedvanleg dyr flybase der som kosta millionar av dollar å bygge. Vi drar ikkje med mindre dei betaler oss tilbake for den, sa Trump søndag.

– Om dei ber oss om å dra, vil vi påleggje dei sanksjonar som dei aldri har sett maken til. Dei vil få dei iranske sanksjonane til å sjå tamme ut, heldt presidenten fram, som i valkampen i 2016 rett nok lova å hente heim alle dei amerikanske soldatane frå Irak.

Lite hjelpsamt

Utanriksminister Heiko Maas i Tyskland reagerer sterkt på trusselen frå Trump om å innføre sanksjonar mot Irak og kallar utspelet «lite hjelpsamt».

– Eg trur ikkje ein kan overtyde Irak ved hjelp av truslar, men med argument, seier han til radiostasjonen Deutschlandfunk.

Utanriksminister Mike Pompeo i USA har ifølgje Maas gitt uttrykk for misnøye og etterlyst meir støtte frå dei europeiske allierte.

– Han var ikkje særleg glad for at vi ikkje slutta 100 prosent opp om sanksjonane til USA, seier Maas.

Atomavtalen

Den tyske utanriksministeren understrekar viktigheita av at Europa står samla for å kunne bidra til å dempe spenningsnivået og berge atomavtalen med Iran.

USA trekte seg frå avtalen i 2018, og Iran varsla søndag at landet ikkje lenger ser seg forplikta til å overhalde avgrensingane til avtalen for talet på sentrifugar for oppriking av uran eller opprikingsgrad.

Iranske styresmakter ser seg heller ikkje bundne av reglane i avtalen for kjernefysisk forsking og utvikling, men understrekar samstundes at atomprogrammet i landet utelukkande er sivilt og at dei ikkje har noko ønske om å utvikle atomvåpen.

Iran lovar òg å svare militært på likvidasjonen av Soleimani, men ayatolla Ali Khameneis militærrådgivar Hossein Dehghan understreka i helga at sivile mål ikkje vil bli angripne.

– Responsen vil utan tvil vere militær og retta mot militære installasjonar, sa han til CNN.

Nordmennene held seg i leiren

Dei norske soldatane, som tilhøyrer panserbataljonen i Troms, har til liks med resten av soldatane i den USA-leidde koalisjonen forskansa seg i leiren og stansa opptreninga av irakiske tryggingsstyrkar.

– Dette skjer på grunn av tryggingssituasjonen og ikkje som følgje av vedtaket i den irakiske nasjonalforsamlinga, seier major Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovudkvarter til NTB.

Den vidare lagnaden til det norske bidraget vil bli avklart i samtale med irakiske styresmakter, opplyste forsvarssjef Frank Bakke-Jensen (H) til NTB søndag.

Regjeringa har vedtatt å vidareføre det norske styrkebidraget ut 2020, men soldatane som no er i Irak, skal etter planen heim i februar. Då skal soldatar frå Telemarksbataljonen etter planen følgje etter, men om det blir nokon ny norsk kontingent, er no høgst uklart.

