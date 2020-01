To store prisar til «1917» under Golden Globe

utenriks

Sam Mendes, som har skrive og produsert «1917», vart i tillegg heidra med prisen for beste regissør.

I takketalen sin dedikerte han filmen til bestefaren Alfred Hubert, som døydde under første verdskrigen. Bestefaren var inspirasjonen hans til å lage filmen, ifølgje People.

– Han melde seg til første verdskrigen. Han var 17 år. Og eg håpar har ser ned på oss no. Og eg håper inderleg at det aldri, aldri skjer igjen, sa Mendes.

Det er andre gong 54-åringen får prisen som beste regissør. I 1999 vann han prisen for «American Beauty».

I år danka Mendes ut fleire kjente namn på lista, mellom dei Todd Phillips og Quentin Tarantino.

Fleire priser til Tarantino

Men Tarantino forlét ikkje prisutdelinga tomhendt. Han fekk prisen for beste filmmanus for «Once Upon a Time in Hollywood».

Filmen vann òg prisen for beste musikal eller komedie.

I tillegg fekk Leonardo DiCaprio prisen for beste mannlege skodespelar i musikal eller komedie, medan Brad Pitt vann prisen som beste mannlege birolle. Begge for rollene i filmen til Tarantino.

Beste mannlege dramaskodespelar vart Joaquin Phoenix for rolla i «Joker», medan Renée Zellweger vart heidra for rolla i «Judy».

Beste kvinnelege birolle gjekk til Laura Dern for «Marriage Story».

Netflix låg godt an

Netflix hadde gode moglegheiter til å vinne under utdelinga på søndag, og låg langt føre dei tradisjonelle studioa med 17 nominasjonar for film og 34 nominasjonar totalt.

Men etter prisutdelinga måtte dei sjå seg slått av både HBO og Sony.

HBO, som hadde 15 filmnominasjonar, vann fire prisar. Blant dei beste dramaserie og beste mannlege dramaskodespelar.

Sony vann tre prisar, medan Netflix vann to.

Fokus på klima

Ein av dei første vinnarane i kveld, Russell Crowe, var ikkje til stades frå prisutdelinga. Han valde å bli heime i Australia for å verne familien og heimen mot brannane som herjar i landet.

Takketalen hans vart lesen opp av skodespelar Jennifer Aniston, etter at Crowe vann prisen for beste skodespelar i ein miniserie.

– Tragedien som spelar seg ut i Australia, kjem av klimaendringar. Vi må handle basert på vitskap, flytte den globale arbeidskrafta vår til fornybar energi, og respektere planeten vår som den unike og fantastiske staden han er. Gjer vi det, har vi ei framtid, las Aniston opp på vegner av Crowe, ifølgje bransjemagasinet Variety.

(©NPK)