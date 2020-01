Noreg ventar på svar frå Irak

utenriks

– Vi er i Irak på invitasjon frå irakiske styresmakter for å hjelpe til med å trene styrkane deira. Viss den invitasjonen blir trekt tilbake, då er det naturleg at vi hentar dei heim, seier Bakke-Jensen til NTB.

Han ventar no på tilbakemelding frå den irakiske regjeringa.

– Status er at dei norske styrkane er i camp. Dei har tatt ein pause frå treninga av irakiske styrkar. Det har heile koalisjonen gjort. Så ventar ein på situasjonen, seier forsvarsministeren.

– Den politiske prosessen no vil vere at den irakiske regjeringa tar kontakt med oss og gjer greie for kva situasjonen er, og korleis dei ser på det. Men førebels ventar vi, held han fram.

Bakteppet er at nasjonalforsamlinga i Irak i helga vedtok ein resolusjon der regjeringa vart beden om å kaste dei USA-leidde koalisjonsstyrkane ut av landet.

Om lag 70 land deltar i koalisjonen, som er i Irak for å kjempe mot ekstremistgruppa IS og gi hjelp og opplæring til irakiske tryggingsstyrkar.

Spenninga i regionen har auka kraftig etter at USA førre veke likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i eit droneangrep ved flyplassen i Iraks hovudstad Bagdad.

