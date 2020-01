Khamenei gret ved kista til Soleimani

utenriks

Den 62 år gamle leiaren for elitestyrken i Revolusjonsgarden vart likvidert i eit amerikansk droneangrep i hovudstaden i Irak Bagdad fredag.

Soleimani stod ayatolla Ali Khamenei nær, vart rekna som den nest mektigaste mannen i Irak og spelte ei sentral rolle i forsvars- og utanrikspolitikken i landet.

Søndag tok fleire hundre tusen iranarar farvel då kista til generalen vart frakta gjennom byen Ahvaz sørvest i Iran og deretter den heilage byen til sjiamuslimane Mashhad nordaust i Iran.

Måtte utsetjast

Søndag kveld skulle ayatolla Ali Khamenei og den andre iranske leiinga etter planen ha deltatt i ei minnestund ved Imam-Khamenei-moskeen i Teheran, men den måtte avlysast fordi gatene var så fulle av sørgjande at det ikkje lét seg gjere å frakte kista dit.

Seremonien vart derfor utsett til måndag og flytta til det store universitetsområdet i Teheran, der både Khamenei, president Hassan Rouhani og ei rekke andre toppleiarar var på plass.

Gret openlyst

Khamenei leidde bønna ved kista og gret ved eit tidspunkt openlyst, noko òg mange av dei frammøtte gjorde.

Etter seremonien, som vart direktesend på nesten alle TV-kanalane i landet, vart kista til generalen transportert til Azadi-plassen vest i Teheran, der det store Friheitstårnet tronar og ein ny seremoni venta.

Store menneskemengder hadde tatt oppstilling langs den 3 kilometer lange ruta, og rop om hemn over USA runga.

Lova hemn

Hemn var òg eit sentralt tema i talane dotter til Soleimani, Zeinab, heldt under seremonien på universitetet.

– Gale Trump, du må ikkje tru at det heile er over med martyrdomen til far min, sa Zeinab Soleimani, som la til at både USA og Israel no har hemn i vente.

– Familiane til amerikanske soldatar i det vestlege Asia kan no berre vente på nyheita om at barna deira er døde, sa ho, til jubel frå folkemengda.

Etterfølgjar

Etterfølgjaren til Soleimani som leiar Revolusjonsgardens Quds-styrke, Esmail Qaani, stod ved sida til Khamenei under minnemarkeringa og varslar òg hemn.

– Gud den allmektige har lova hemn, og Gud er den viktigaste hemnaren. Det vil med sikkerheit bli sett i verk handlingar, sa Qaani i eit intervju som vart sendt på iransk TV i morgontimane.

– Med Guds hjelp skal vi følgje vegen til martyren Soleimani og sørgje for å bli kvitt amerikanarane i denne regionen, la han til.

Historisk

Frå Teheran skal kista til Soleimani ha blitt transportert til Qom, ein av dei heilagaste byane til sjiamuslimane og det teologiske sentrumet i landet der mullaene får utdanninga si.

Der skal det òg haldast minnestund framfor eit mausoleum, før kista blir vidare frakta til fødestaden til Soleimani Kerman søraust i Iran der han etter planen skal gravleggjast tysdag.

Det er første gong i historia at Iran ærar ein mann ved å halde minneseremoniar i fleire byar, noko som ikkje eingong skjedde då grunnleggjaren til den islamske republikken ayatolla Ruhollah Khomeini døydde i 1989.

