Etterfølgjaren til Soleimani lovar hemn over USA

– Gud den allmektige har lova å få hemnen sin, og Gud er den viktigaste hemnaren. Det vil med sikkerheit bli sett i verk handlingar, sa Qaani i eit intervju med iransk TV måndag.

Han lovar å følgje i fotspora til Soleimani.

– Vi lovar å halde fram nedover same veg som martyr Soleimani, like fast som før og med hjelp frå Gud. Og for å gjengjelde martyrdøden hans planlegg vi å bli kvitt Amerika frå regionen, seier han.

Qaani er brigadegeneral og har vore ein nær medarbeidar av Soleimani og nestkommanderande i Quds-styrken sidan 2006.

62-åringen vart fødd i Khorasan-provinsen nord i Iran i 1957 og slutta seg til Revolusjonsgarden som 25-åring.

Ustabil situasjon

Trusselen kjem som eit tilsvar på likvideringa til USA av Qasem Soleimani, som har vekt sterke reaksjonar. Søndag bad nasjonalforsamlinga i Irak regjeringa om å kaste den USA-leia militærkoalisjonen mot IS ut av landet.

Samtidig varsla Iran at dei vil sjå bort frå fleire delar av den internasjonale atomavtalen, som USA trekte seg ut av i 2018.

Eit viktig føremål med avtalen var å fjerne mistanken om at Iran i løyndom planla å utvikle ei atombombe. Iran har heile tida insistert på at atomprogrammet er fredeleg og at dei ikkje ønskjer kjernevåpen.

Men frå no av vil landet ikkje la seg binde av avgrensingane til atomavtalen på talet på sentrifugar for oppriking av uran og av grensene avtalen set for opprikingsgrada som blir tillaten.

Trump åtvara

Trump har fleire gonger åtvara Iran mot å gjengjelde likvideringa av Soleimani.

Søndag skreiv han på Twitter at USA vil slå tilbake med full styrke, kanskje på ein uproporsjonal måte, om Iran angrip amerikanske personar eller mål.

Dagen før uttalte han at USA har valt ut 52 moglege iranske mål, om iranarane skulle gjengjelde likvideringa av Soleiman. Blant måla er fleire stader av stor kulturell tyding.

Då Trump vart åtvara om at angrep mot kulturelle mål kan utgjere eit krigslovbrot i samsvar med folkeretten, gjentok han trusselen.

– Dei har lov å drepe folket vårt. Dei har lov å torturere og kveste folket vårt. Dei har lov til å bruke bomber langs vegkanten og sprengje folket vårt. Og vi har ikkje lov å røre dei kulturelle stadene deira? Det fungerer ikkje slik, sa Trump til pressa søndag.

Svaret til Iran på likvideringa av Soleimani vil vere å angripe militære mål, fastslo den militære rådgivaren til den øvste leiaren i landet Ali Khamenei søndag.

