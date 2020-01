utenriks

– Fullstendig implementering av atomavtalen er viktigare enn nokosinne, med tanke på regional stabilitet og global sikkerheit, skriv Borrell på Twitter måndag.

– Eg vil halde fram med å jobbe saman med alle partane, legg han til.

Søndag kveld gjorde Iran det klart at landet frå no av ikkje vil la seg binde av avgrensingane til atomavtalen på oppriking av uran. I tillegg vil Iran sjå bort ifrå reglane i avtalen for kjernefysisk forsking og utvikling.

