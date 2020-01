Kritikken aukar mot Australias statsminister for handteringa av skogbrannane

utenriks

Sjølv frå sine eigne partifellar fekk konservative Morrison kritikk fredag. Eit videoklipp som viser korleis statsministeren vart utskjelt, kalla idiot og nærast jaga vekk av brannramma innbyggjarar i byen Cobargo dagen før, vart følgt opp med at ein av hans eigne delstatsministrar sa at Morrison truleg fekk som fortent.

– For å vere ærleg så gav truleg lokalbefolkninga han den velkomsten han fortente. I dag vil eg seie til statsministeren: Landet vil at du opnar opp lommeboka og hjelper folk med å bygge opp igjen tilværet, sa transportminister Andrew Constance i delstaten New South Wales til kanalen 7NEWS.

Sjefen til transportministeren, delstatsminister Gladys Berejiklian som også tilhøyrer same parti, gjekk ut og støtta Andrews og avviste at ho på nokon måte ville irettesetje han for utspelet mot statsministeren i landet.

Ikkje sett i fredstid

– Det er ingen tvil om at folk har rett til å vere sinte, og rett til å vere redde. Mange menneske er engstelege, det er normalt og vi må akseptere desse kjenslene, seier Berejiklian til radiostasjonen 2GB.

Også leiaren i opposisjonen Anthony Albanese var klar i meininga si om måten den nasjonale politiske leiinga handterer dei katastrofale brannane på.

– Vi er vitne til scener vi elles berre har sett i krigstid. Folk må gå til strendene med livvestar for å bli evakuert. Vi er vitne til noko vi ikkje tidlegare har sett i fredstid, og det krev nasjonalt leiarskap. Dette er ei nasjonal krise som krev ein nasjonal innsats, sa Albanese.

28 sakna

Fredag vart to personar stadfesta døde og 28 personar var melde sakna i delstaten Victoria. I nabostaten New South Wales i nord er opp mot 20 personar omkomne i brannane sidan dei starta i oktober, åtte av dei denne veka. Tre av dei døde har vore frivillige brannmenn.

I kystbyen Mallacoota kom forsyningsskipet til marinen HMAS Choules torsdag med forsyningar til dei 4.000 menneska som var omringa av flammar og måtte søke tilflukt på stranda. 1.000 menneske vart i første omgang redda vekk frå byen i marinefartøyet.

Fryktar laurdagen

Over heile strekninga frå søraustspissen av Australia og over 40 mil oppover kysten, stålset folk seg for vêret som er varsla i helga. Laurdag skal ei ny hetebølgje med kraftige vindar feie over det allereie knusktørre landskapet, noko alle fryktar vil medføre nye massive brannar og øydeleggingar.

Både i Victoria og New South Wales har delstatsregjeringane gitt folk ordre om å forlate dei mest utsette områda slik at færrast mogleg blir utsette for brannane. I New South Wales vart er det varsla «katastrofal» brannfare i sju område laurdag.

– Vi gjer alt vi kan for å førebu oss på det vi veit vil bli ein vanskeleg dag, sa Gladys Berejiklian og lova bistand til område som har mista straumen i brannane, og dei som var isolert på grunn av stengde vegar.

Brannvesenet åtvara

Også brannvesenet kritiserer den nasjonale regjeringa. Den tidlegare brannsjefen i New South Wales, Greg Mullins, fortalde at Morrison allereie i april vart åtvara av han sjølv og 28 tidlegare brannsjefar om brannfaren. Han vart oppmoda til å omorganisere forsvaret og investere i fleire brannfly for å auke beredskapen.

I heile Australia finst det sju store brannfly. På den nasjonale radiokanalen ABC oppmoda Greg Mullins statsministeren til å kontakte Canada, som sit på ein flåte av store brannfly som er parkerte gjennom den canadiske vinteren.

