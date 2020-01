Over halvparten av Zimbabwes innbyggarar trua av svolt

utenriks

Tørke og fleire tiår med feilslått politikk under den tidlegare diktatoren i landet Robert Mugabe, har resultert i kronisk matmangel i Zimbabwe, ifølgje WFPs nestleiar Niels Balzer.

WFP planla opphavleg å distribuere mat til 4,1 millionar menneske i Zimbabwe i år, men situasjonen er no kraftig forverra.

Ifølgje Balzer treng nærare 8 millionar zimbabwarar matvarehjelp utanfrå, og WFP ber om ytterlegare 1,8 milliardar kroner for å kunne halde svolten på avstand.

– Slik det no ligg an, vil vi gå tomme for mat ved utgangen i februar, seier han.

