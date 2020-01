utenriks

Fire flygarar, to flyplasstilsette og ein sjef for eit transportselskap skal avhøyrast i etterforskinga, ifølgje det private nyheitsbyrået DHA.

Statlege Anadolu melder om at dei sju er mistenkte for å ha hjelpt Ghosn. 65-åringen er sikta for økonomisk kriminalitet i Japan og var pålagt utreiseforbod etter at han vart lauslaten mot kausjon i fjor.

Ghosn nektar for skuldingane, og denne veka dukka han opp i Libanon. Ifølgje japanske medium forlét han Japan i eit privatfly til Istanbul.

