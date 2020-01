Kunstig intelligens oppdagar brystkreft

utenriks

Resultata blir presenterte i ein ny studie der forskarar frå Imperial College London og IT-giganten Google har deltatt.

Dataprogrammet har vorte «trent» ved å gå gjennom røntgenbilete av 29.000 kvinner. Deretter har prestasjonane til programmet vorte samanlikna med diagnosar stilt av legar som er trena i å tolke bilete tatt ved mammografi.

Konklusjonen er at dataprogrammet er meir treffsikkert enn diagnosar stilt av éin enkelt ekspert, ifølgje BBC.

Programmet er omtrent like treffsikkert som diagnosar basert på vurderingar gjort av to ekspertar. Forskarane bak den nye studien meiner det i framtida kan bli unødvendig å bruke to ekspertar til denne typen diagnosar. I staden vil ein kunne basere seg på vurderingar gjort av éin lege og eit dataprogram.

