USA angreip Iran-støtta milits i Irak og Syria

Dei amerikanske angrepa var retta mot stillingar som høyrer til Kataeb-Hezbollah, som USA skuldar for å ha stått bak eit rakettangrep ved Kirkuk i Nord-Irak fredag, der ein amerikanar vart drepen. Så mange som 30 rakettar vart skotne mot den irakiske militærleiren ved Kirkuk.

Blant dei drepne i eitt av angrepa i Irak, var det fleire offiserar i militsen. Fleire krigarar vart òg såra. Tre av stillingane som vart angripne, var i Irak og to i Syria.

Dei fire rakettane som seinare vart avfyrte mot Bagdad, ramma ein base der amerikansk militærpersonell bur.

Ifølgje Pentagons talsmann Jonathan Hoffman vil det amerikanske angrepet avgrense moglegheitene til gruppa for å gjennomføre fleire angrep på amerikanarar.

USAs forsvarsminister Mark Esper beskreiv søndag luftangrepa som vellykka og ser ikkje bort frå ytterlegare tiltak.

– Eg vil understreke at vi vil gjere fleire grep for å sikre interessene våre og for å skremme militsgrupper eller Iran frå ytterlegare forsøk på å gå over streken, uttalte Esper.

Kataeb-Hizbollah, eller Hizbollah-brigadane, er ei anna gruppe enn den libanesiske Hizbollah. Kataeb-Hizbollah blir leidd av Abu Mahdi al-Muhandis, som har nært samband til Iran.

USA har framleis over 5.000 soldatar i Irak, som er der etter invitasjon frå Iraks regjering for å bidra til kampen mot IS.

