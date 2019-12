Svensk atomreaktor blir stengd for godt

utenriks

Ved nitida måndag morgon var det slutt, og reaktoren utanfor Varberg sør for Göteborg vart stengd for godt.

I 2015 vart det vedtatt at både Ringhals 1 og 2 skulle stengast. Årsaka er at eigarane Vattenfall og Uniper meiner det ikkje er lønnsamt å halde fram drifta på grunn av låge straumprisar, og dessutan at reaktorane trong å oppgraderast for store summar.

Spørsmålet om tydinga til kjernekrafta for straumforsyninga har vorte flittig debattert i Sverige. Både Kristdemokraterna og Moderaterna har uttalt at dei ønsker meir kjernekraft.

No byrjar arbeidet med å flytte det radioaktive brenselet frå kjernekraftverket. Først om to år byrjar rivinga av anlegget, noko som truleg tar minst åtte år.

Ringhals 2 er ein trykkvassreaktor og har produsert 215 terawattimar straum, noko som svarer til straumforbruket til innbyggarane i Göteborg i om lag 43 år.

Kraftverket var i kommersiell drift frå 1. januar 1975.

(©NPK)