Kyrkjevakter skaut mann som angreip under gudsteneste i Texas

utenriks

Mannen tok fram ei hagle og skaut mot folk under ei gudsteneste i forsamlinga West Freeway Church of Christ i White Settlement i Forth Worth søndag. To personar vart drepne av gjerningsmannen, opplyser politiet.

Då gjerningsmannen byrja å skyte, reagerte dei frivillige tryggingsvaktene i kyrkja. Ifølgje ein av medlemmene i forsamlinga vart ein av dei frivillige vaktene drepen i skytinga.

– Dette laget reagerte raskt og på seks sekund var skytinga over. To medlemmer av den frivillige tryggingsstyrken til forsamlinga greip til våpen og drap skyttaren umiddelbart, og redda ei ukjend mengde liv, sa viseguvernør Dan Patrick i Texas etter hendinga.

Patrick lovpriste våpenlovene i Texas etter skyteepisoden.

Britt Farmer i forsamlingsrådet i kyrkja sa «vi mista to flotte menn i dag, men det kunne ha vore verre.» Ifølgje styresmakta var det seg over 240 menneske i kyrkja då skytinga skjedde.

To personar vart òg lettare såra under skytinga.

Det er ikkje første gong det skjer skyteepisodar i kyrkjer i Texas. Den 5. november 2017 opna Devin Patrick Kelley (26) eld under ei gudsteneste i ei baptistkyrkje i Sutherland Springs i Texas. 26 personar vart drepne og 20 såra. Kelly tok deretter sitt eige liv. I 1999 skaut og drap ein mann sju menneske i baptistkyrkja i Wedgewood, også det i Forth Worth. Den gong utløyste skyttaren ei sprengladning, der han òg tok sitt eige liv.

