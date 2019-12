Iran meiner USAs luftangrep i Irak utgjer støtte til terrorisme

utenriks

Amerikanske militærfly bomba søndag kveld ei rekkje basar tilhøyrande Hizbollah-brigadane (Kataeb Hizbollah) i Irak og nabolandet Syria.

Militsen blir rekna blant dei mest radikale fraksjonane i Hashed al-Shaabi, ein mektig paramilitær organisasjon i Irak beståande av ei rekke militsar som får iransk støtte.

– 25 er drepne og 51 såra, mellom dei kommandantar og krigarar, og talet kan stige, heiter det frå Hashed al-Shaabi måndag.

Utanriksminister Mike Pompeo seier angrepa er ein bodskap om at USA ikkje kjem til å tolerere at Iran gjer noko som vil setje amerikanske liv i fare. Forsvarsminister Mark Esper kallar angrepa vellykka og ser ikkje vekk frå fleire angrep mot Iran-støtta militsar.

Amerikanar drepe

Den irakiske militsen som var mål for angrepa fem stader i Irak og Syria, blir skulda for å stå bak eit rakettangrep mot ein irakisk base i Kirkuk der ein sivil amerikansk kontraktør vart drepen to dagar tidlegare. Hizbollah-brigadane nektar for å ha fyrt av rakettane.

– USA har angripe stillingane til styrkar som gjennom fleire år har påført Daesh-terroristane kraftige slag, seier talsmann Abbas Mousavi i den iranske regjeringa.

Daesh er eit arabisk akronym for IS, den ytterleggåande opprørsgruppa som i 2014 tok kontroll over store område i Irak. Hizbollah-brigadane deltok mellom anna i offensiven der IS vart fordrive frå storbyen Mosul.

Varslar gjengjelding

– Med desse angrepa har Amerika vist sterk støtte til terrorisme og likegyldigheit overfor sjølvstendet og suvereniteten i andre land. Dei må godta at ei slik ulovleg handling har konsekvensar, seier Mousavi frå Teheran.

Den irakiske militsen, som er uavhengig av den libanesiske Hizbollah-militsen, lovar å gjengjelde dei amerikanske angrepa.

– Vi har ikkje noko anna alternativ i dag enn konfrontasjon, og det er ikkje noko som kan hindre oss i å svare på dette lovbrotet, heiter det i ei fråsegn frå Hizbollah-brigadane.

Amerikanske kjelder hevdar no overfor nyheitsbyrået AFP at pro-iranske væpna grupper utgjer ein større trussel enn IS, viss frammarsj fekk USA til å sende fleire soldatar til Irak.

Fordømming

Viktige delar av Iraks politiske elite ser på si side dei 5.200 amerikanske soldatane i landet som ein trussel, og luftangrepet på søndag har ført til nye krav om at dei må reise heim.

Fungerande statsminister Abel Abdel Mahdis militære talsmann fordømmer det han kallar eit brot på irakisk suverenitet. Statsministeren seier han bad Esper om å avblåse angrepa då den amerikanske forsvarsministeren skal ha ringt han ein halvtime tidlegare for å orientere han om planane.

Dei amerikanske soldatane er i landet på invitasjon frå regjeringa i Bagdad, og oppdraget deira er å hjelpe sine allierte i kampen mot IS.

Fryktar iransk-amerikansk slagmark

Men irakiske leiarar fryktar i aukande grad at landet deira skal forvandlast til ei slagmark i konflikten mellom Teheran og Washington. Styresmaktene slit frå før med kraftige demonstrasjonar frå folk som er lei av korrupsjon og Irans enorme politiske innverknad i Irak.

Masseprotestane i Irak tvinga førre månad Abdel Mahdi til å gå av, men han sit inntil vidare som leiar av eit forretningsministerium.

Forholdet mellom USA og Iran har vorte kraftig forverra sidan Donald Trump trekte USA ut av ein internasjonale atomavtalen og innførte strenge sanksjonar.

(©NPK)