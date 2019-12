Greta Thunbergs far bekymra for hat mot dottera

utenriks

I eit intervju med BBC seier Thunbergs far, Svante Thunberg, at han bekymrar seg over dei mange falske historiene om dottera og hatet det skaper.

– Men ho handterer kritikken usedvanleg bra. Eg veit ærleg talt ikkje korleis ho klarer det. Ho ler for det meste og synest det er veldig morosamt, seier Svante Thunberg om den 16 år gamle dottera si.

Foreldra var først skeptiske til klimakampen til dottera.

– Eg støtta ikkje avgjerda hennar om å slutte på skulen og bli klimaaktivist, seier han.

Dottera er likevel lykkelegare no, ifølgje faren, som seier at Greta sleit med depresjon frå ho var elleve år gammal og til ho byrja klimastreiken sin i 2018.

I perioden før hadde ho både slutta å ete og snakke.

Familien vedtok då å leve meir miljøvennleg. Faren vart veganar, medan mora, operasongar Malena Ernman, la om karrieren sin og slutta å fly.

– For å vere ærleg, så gjorde ho det ikkje for å redde klimaet. Ho gjorde det for å redde barnet sitt fordi ho såg kor mykje det betydde for henne, seier Svante Thunberg.

Greta Thunberg vart kjent då ho byrja skulestreiken sin føre den svenske Riksdagen sommaren 2018. Inspirert av den unge klimaaktivisten har titusenvis av barn rundt om i verda engasjert seg i klimasaka.

(©NPK)