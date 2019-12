Russland stoppar import av norsk laks via Kviterussland

utenriks

Etter at Russland stansa importen av norsk laks og aure som ein respons på dei vestlege sanksjonane i 2014, har Kviterussland utvikla seg til å bli ein viktig kjøpar av den norske fisken.

Men ein betydeleg del av den kviterussiske importen av norsk laks og aure har gått vidare til Russland, som har ein felles tollavtale med Kviterussland, ifølgje ilaks.

25. desember melde russiske veterinærstyresmakter, Rosselkhoznadzor, at dei vil suspendere sertifisering av leveransar av norsk aure og laks.

Bakgrunnen er at Mattilsynet har vore lunkne til å gi russiske veterinærstyresmakter tilgang til å inspisere norske oppdrettsbedrifter etter at dei visstnok fann restar av forbodne og skadelege stoff i norske råvarer som kom inn i landet via Kviterussland.

(©NPK)