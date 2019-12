Fransk streik lengste på over 30 år

utenriks

President Emmanuel Macron verkar bestemd på å gjennomføre reforma som mellom anna hevar pensjonsalderen til 64 år, sjølv om regjeringa forhandlar om unntak for enkelte grupper, inkludert pilotar og kriminalteknikarar.

Samtidig er ikkje transportarbeidarane innstilt på å gi opp kampen mot endringane.

Forstyrra raffineri

– Dette er ei sterk rørsle, og ho har framleis støtte i opinionen, sa generalsekretær Philippe Martinez i fagforeininga CGT då han besøkte streikevakter ved ein bussgarasje.

Fagforeiningane meiner reformene truar velferdsstaten, medan Macron seier endringa vil gjere pensjonssystemet meir rettferdig og hindre at det byggjer seg opp ei pensjonsgjeld.

Fredag forstyrra aktivistar drifta ved to av dei åtte oljeraffineria i landet som ein del av streiken. Innanriksdepartementet forsikrar at det ikkje vil bli bensinmangel og ber folk la vere å hamstre drivstoff. Same dag vart det klart at årets streik hadde vart lenger enn streiken mot pensjonsreformer i 1995. Då gav Jacques Chiracs regjering etter då streiken hadde vart i 22 dagar.

Møtest i januar

Streiken starta 5. desember, og det er særleg togtrafikken som har vorte ramma. Sist ein streik varte lenger var rundt jul og nyttår for 33 år sidan. Då varte han i 28 dagar.

Også den rekorden står for fall, sidan det ikkje er venta nye samtalar mellom partane før 7. januar, 33 dagar etter at streiken byrja.

(©NPK)