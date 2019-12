Dødstalet stig til 28 etter juletyfon på Filippinane

utenriks

Stormen Phanfone trefte land på austkysten julaftan og feia gjennom små landsbyar og populære turiststader i dei sentrale delane av øynasjonen første juledag.

Styresmaktene oppjusterte dødstalet til 28 fredag, etter kvart som nye tal vart melde inn frå avsidesliggjande landsbyar der både mobilnettet og internett var nede.

– Det er sannsynleg at dødstalet stig meir, sjølv om vi håper det ikkje gjer det, seier talsmann for katastrofestyresmaktene, Mark Timbal. Han seier tolv personar framleis er sakna.

Døydde av støyt

Blant dei som døydde, var ein far og hans tre barn som drukna, og ein politimann som fekk elektrisk støyt då han kom borti straumleidningar som var falne ned.

Ein 13 år gammal gut og ein 38 år gammal mann døydde òg av støyt i Leyte-provinsen,

Tyfonen har øydelagt hus, rive tre opp med rota og gjort heile byar straumlause. Fleire sentrale område i landet er òg ramma av flaum og jordskred, og tusen av menneske har måtta flykte frå heimane sine.

Spøkelsesby

Ein hjelpearbeidar beskriv den kraftig ramponerte kystbyen Batad i Iloilo-provinsen som ein spøkelsesby.

Filippinane er stort sett eit katolsk land, og hundretusen av menneske fekk julefeiringa øydelagt av tyfonen.

Titusenvis av menneske som måtte rømme frå heimane sine på lågtliggjande øyar eller langs kysten, måtte feire jul i tilfluktssenter, og andre kom seg ikkje dit dei skulle fordi fly og ferjer vart kansellerte.

Turistar stranda

På den populære turistøya Boracay var fleire hundre turistar stranda fordi ferjene vart innstilte og flyplassen stengd.

Vindauge vart blåsne ut i resorthotella, og mobilnett og internett var nede.

Ein sørkoreansk turist melde på Instagram at flyplassen i Aklan, som reisande til Boracay brukar, var sterkt skadd, og at alle vegane rundt var sperra.

Tyfon nummer 21

Sidan tyfonen trefte land julaftan, har 58.000 personar måtta evakuere frå heimane sine. Stormen løya litt torsdag, men det bles likevel framleis kraftig inn frå Sørkinahavet.

Phanfone, som er den 21. tyfonen som treffer Filippinane i år, blir venta å minke laurdag, ifølgje vêrtenesta i landet.

Phanfone har følgt nesten nøyaktig same rute som supertyfonen Haiyan i 2013, då over 7.300 menneske mista livet eller vart borte. Phanfone er langt frå like kraftig som Haiyan.

