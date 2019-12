Bistandsorganisasjon: Klimaendringar førte til 15 naturkatastrofar som kosta milliardar av kroner

utenriks

– Ekstremvêr, driven fram av klimaendringar, skjedde i alle verdshjørne i 2019. Frå Sør-Afrika til Nord-Amerika og frå Australia til Asia til Europa, førte flaumar, stormar og brannar til kaos og øydelegging, skriv Christian Aid i rapporten.

Bistandsorganisasjonen har samanfatta offisielle tal, anslag frå NGO-ar og bistandsorganisasjonar, forskingsstudiar og nyheitssaker som dei bruker i rapporten.

Sju av dei 15 naturkatastrofane organisasjonar meiner kan knytast til klimaendringar, førte til skadar for meir enn 88 milliardar kroner. Dette gjeld mellom anna flaumar i nordlege India, orkanen Dorian i USA og flaumar i Kina. Alle dei 15 som blir trekt fram, førte til skadar for over 9 milliardar kroner.

Organisasjonen fastslår at dei naturkatastrofane som har kosta flest menneskeliv, skjedde i India og Sør-Afrika, noko dei argumenterer for at viser at det er fattige som blir ramma hardast.

