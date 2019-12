Australia fryktar at over 8.000 koalaer har mista livet i skogbrannar

utenriks

Ho anslår at opp mot 30 prosent av koalapopulasjonen på midt-nordkysten av NSW har mista livet, fordi rundt 30 prosent av dei naturlege habitata deira i regionen er øydelagt.

Ifølgje The Guardian har midt-nordkysten i delstaten ein populasjon på mellom 15.000 og 18.000 koalabjørnar.

– Vi veit meir når brannane har roa seg og det kan gjerast ei skikkeleg kartlegging, seier miljøministeren til ABCs radioprogram AM.

I mellomtida fortel Ley at ho jobbar saman med koalaekspertar og forskarar for å finne ut korleis dei kan etablere nye habitat for koalaene og sleppe laus dei som er friske etter opphald på koalasjukehus.

Dette er det sett av seks millionar australske dollar til, noko som svarer til rundt 37 millionar norske kroner.

Det er ikkje berre koalaene som blir trua av brannane som herjar i store delar av landet.

Vest i landet er bakkepapegøyen trua, medan ein type pungmus er trua sør i landet på Kenguruøya.

(©NPK)