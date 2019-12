Ukraina skal utveksle fangar med separatistar i aust

utenriks

Avtalen kjem etter at president Volodymyr Zelenskyj i Ukraina for første gong møtte den russiske motparten sin Vladimir Putin ansikt til ansikt. Det skjedde i Paris tidlegare i desember. Dei to vart samde om fleire tiltak for å trappe ned konflikten.

Avtalen vart måndag stadfesta av både separatistane og regjeringa i Kiev. Det blir framleis jobba med å lage lister over kva fangar som skal lauslatast.

Spesialutsending for Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa (OSSE), Martin Sajdik, stadfestar at ei fangeutveksling er på gang.

For tre månader sidan utveksla Ukraina 35 fangar med Russland, som lauslét det same talet.

Denne gongen er det snakk om ei fangeutveksling mellom Ukraina og separatistane aust i landet.

Over 13.000 menneske er drepne og 1 million er drivne på flukt etter at separatistar starta kampen for lausriving i 2014.

(©NPK)