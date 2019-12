Ny overvakingsskandale rammar sveitsisk bank

utenriks

Det var i oktober det vart kjent at Pierre-Olivier Bouée i leiargruppa til banken trekte seg, etter at den avtroppande leiaren for Credit Suisses kapitalforvaltning, Iqbal Khan, vart overvakt.

Årsaka skal ha vore at banken frykta at Khan kunne komme til å kapre klientar til fordel for konkurrenten UBs, der han var på veg inn i ei tilsvarande stilling.

Måndag vart det kjent at ein intern og ekstern gransking viser at endå ein avtroppande toppleiar, Peter Goerke, skal ha vorte overvakt på oppdrag frå Bouée. Det skriv Credit Suisse i ei fråsegn.

Også overvakinga av Goerke skal ha vorte utført av ein tredjepart, og fann stad «fleire dagar i februar 2019».

– Vi er klar over at overvakinga av Iqbal Khan og Peter Goerke har skadd omdømmet til banken, seier styreformann Urs Rohner, og la til at den nyleg avdekte overvakinga av Goerke var «utilgiveleg»

Den eksterne granskinga konkluderer med at toppleiaren i banken, Tidjane Thiam, og dei andre i toppleiinga, ikkje var kjente med overvakinga før det vart rapportert i media.

Frå før har den interne granskinga konkludert med at leiinga heller ikkje kjente til overvakinga av Khan.

Financial Times har tidlegare skrive at det har vore eit bittert forhold mellom Khan og Tidjane Thiam, mellom anna på grunn av ein serie nabokranglar knytt til eigedommar dei eig i Zürich.

