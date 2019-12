utenriks

Ifølgje Bloomberg vil tollsatsane bli kutta frå 1. januar og gjelde varer til ein samla verdi av over 3.500 milliardar kroner.

Kinesiske styresmakter strekar under at kutta i tollsatsar ikkje har noko med handelskrigen i landet med USA å gjere, men er eit vidare steg i retning av å opne opp kinesisk økonomi for omverda.

(©NPK)