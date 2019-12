Elleve døde og over 300 på sjukehus etter å ha drukke kokoslikør

utenriks

Lambanog inneheld rundt 40 prosent alkohol og er vanleg ved feiring av jul og andre høgtider og større tilstellingar i landet. Likøren blir ofte produsert illegalt, skriv Reuters.

Alle tilfella av forgifting skal ha skjedd i provinsane Laguna og Quezon, sør for hovudstaden Manila.

Mange vart lagt inn mellom torsdag og søndag, og det vart slått alarm då det viste seg at alle dei sjuke hadde drukke lambanog.

– Nokre hadde kjøpt for å drikke på fritida eller til bursdagsfeiring, andre fekk det servert på julefest, opplyser helsedepartementet måndag.

Ifølgje ein politirapport døydde åtte personar av å ha drukke lambanog destillert frå kokossevje på ei lokal tilstelling i byen Rizal, der 122 vart innlagt. Dei skal ha kasta opp, mista kjensle i kroppen og nokre besvimte etter å ha drukke likør av same merke. Éin person er meldt død nær byen Candelaria i Quezon søndag, tre dagar etter at han drakk med naboar. Seks personar vart innlagt der, og to framleis er i koma.

Uregulert produksjon og sal av lambanog er vanleg på Filippinane, og det blir ofte gjort på ulovleg vis og då tilsett helsefarlege ingrediensar. Mattilsynet i landet har tidlegare gått ut med åtvaringar, mellom anna fordi det har vore brukt metanol i prosessen.

